北海道・旭川東警察署は2026年6月26日、窃盗の疑いで住所不定・無職の男（44）を逮捕しました。男はことし1月27日午前7時半ごろ、帯広市内のホームセンターで発電機2台とチェーンソー2台（販売価格合計59万9280円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、他の窃盗事件の捜査をしている中で、男の今回の事件への関与が明らかになったということです。防犯カメラの捜査などから男の特定にいたり