気象庁の27日午後9時の天気図を見ると、日本のはるか南東の海上でTDという表記が現れます。これは「TD(TROPICAL DEPRESSION)」で熱帯低気圧を表します。中心付近は1000ヘクトパスカルとなっています。 ＜画像で確認する＞「台風のたまご」の様子が分かる雨風シミュレーション／47都道府県16日間天気 さらに南の海上にはＬ(Low)」低気圧または低圧部の表記も見えます。こちらは1010ヘクトパスカルとなっています。 雨風シ