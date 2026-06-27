夏休みの間、県内の路線バスなどが乗り放題となる「子ども定期券」が7月3日に発売されます。 夏休み子ども定期券「キッズパス」は小学生以下が対象で、7月17日から8月31日までの夏休み期間中、県内の路線バスなどが1000円で乗り放題になります。 利用できるのは、産交バス、熊本電鉄、熊本バス、熊本都市バスが運行する県内の路線バスのほか、熊本城周遊バスや一部のコミュニティバス さらに熊本市電と電鉄電車です。 この「子