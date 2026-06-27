アイドルグループ・日向坂46の公式Xが27日に更新され、きょう松尾桜が始球式を務める予定だった横浜DeNAベイスターズVS読売ジャイアンツ戦が中止になったことを発表した。【写真】彼女感満載！水族館でデートグラビアに挑戦した松尾桜最初に【中止のお知らせ】と記された投稿で、「本日、松尾桜が始球式への参加を予定しておりました横浜スタジアムでの横浜DeNAベイスターズVS読売ジャイアンツ戦ですが、台風の影響により中止