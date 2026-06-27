◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)男子ネーションズリーグ(NL)の第2週が現地26日、各地で4試合が行われました。予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。3週に分かれて各4試合を戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。ここまで負けなしの日本は、イランと対戦。点の取り合いとなるも、日本が2セットを連取します。あとが