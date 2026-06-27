お笑いコンビ「FUJIWARA」のフジモンこと藤本敏史が、27日までにInstagramを更新。長女との2ショットを披露すると、ファンから驚きの声が集まった。【写真】フジモンの13歳長女にネット衝撃「モデルさんみたい」「これで中学生!?」（5枚）フジモンが「長女と2人でランドにインパ！」と投稿したのは、東京ディズニーランドで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、現在13歳の長女とパークを満喫する様子が収めら