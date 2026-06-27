テレビ朝日の武隈光希アナウンサーが、野球中継のオフショットを公開し、豪華解説者が登場した。２６日に自身のインスタグラムを更新し「巨人ｖｓ広島豪華Ｗ解説」と題した投稿をアップ。「今月３度目のプロ野球実況を担当してきました！解説は、ベイスターズ前監督三浦大輔さん、去年現役を引退された長野久義さんでした！野球ファンとしてたまらない時間。しかも人生で初めてのマツダスタジアム、まさか実況で来ることにな