２６日、フン・セン氏（左）と握手を交わす李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京6月27日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は26日、カンボジアのフン・セン人民党党首・上院議長と北京の人民大会堂で会談した。２６日、フン・セン氏と会談する李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）