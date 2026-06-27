気象庁は先ほど千葉県銚子市に「レベル4土砂災害危険警報」を発表しました。命に危険を及ぼす土砂災害の恐れが高まっています。厳重な警戒が必要です。【映像】気象庁 千葉・銚子市にレベル4土砂災害危険警報を発表レベル4の危険警報は、自治体が避難指示を発令する目安となる情報です。自治体からの避難情報を確認してください。避難指示が発令されていなくても、気象庁のキキクルなどを確認し早めの避難を心がけてください