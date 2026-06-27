25日の地震で震度6弱の揺れを観測した青森県の八戸漁港では、地面が一部陥没するなど、被害が出ています。【映像】陥没や液状化した地面小牧薫子リポ「八戸漁港の漁船のすぐ近くに、陥没して直径80センチほどの穴があいています」県によりますと、八戸漁港では一部が陥没し、深さ50センチの穴があきました。地震の揺れでアスファルトの下の土が流出した可能性があるということです。また、建物と地面の間には10メートルの範