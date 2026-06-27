26日、中国・北京で最も高い超高層ビルの周辺に厳戒態勢が敷かれました。ビルに小型飛行機が衝突したとみられますが当局からの発表はありません。【映像】超高層ビルに衝突した小型飛行機26日午後6時ごろ、北京で最も高い「中国尊」ビルの周辺に多数の警察車両や消防車両が集まり、物々しい警戒態勢が敷かれました。中国のSNSでは、何らかの破片とみられるものが散乱する動画や、飛行機の残骸とみられる写真が投稿されました