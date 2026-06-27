ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアに戦争終結を迫るための40日間の作戦を承認したと明らかにしました。【映像】ウクライナ保安庁の攻撃の様子ゼレンスキー大統領は25日夜、戦争終結を促すためウクライナ保安庁による40日間の作戦を承認したとSNSで明らかにしました。保安庁はロシア領内の石油施設などに対する長距離ドローン攻撃を主導していてゼレンスキー氏は、「数カ月にわたって各種ドローンを活用し、前線の陣