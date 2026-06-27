高齢者や外国人が多く居住する東京・墨田区の都営アパートで、地震を想定した訓練が行われました。【映像】防災訓練の様子訓練は首都直下地震などが起きた想定で、墨田区の都営白鬚東アパートで行われました。このアパートは居住者のおよそ4割が高齢者のほか、この2年で外国人の居住者が急増しています。災害が起こった時に外国人らが速やかに避難できるよう、語学支援のボランティアの学生らも参加してアパートやその周辺の