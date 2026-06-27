「パドレス−ドジャース」（２６日、サンディエゴ）ドジャースの佐々木朗希投手が四回にパドレスのタイ・フランス内野手に死球を与えた。敵地のスタンドは騒然となり、強烈なブーイングがわき起こった。四回２死二塁のピンチ。ここで前打席で逆転３ランを被弾したフランスを迎えた。変化球を使いながらうまく追い込んだが、７球目の９９マイルフォーシームが抜けて左手を直撃した。フランスは思わず倒れ込み、起き上がるこ