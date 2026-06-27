7月使用分の電気料金とガス料金は、政府の補助金の影響などから、すべてのエリアで値下がりします。【映像】7月使用分の電気ガス料金 大手14社で値下がり大手電力10社が発表した7月使用分の電気料金は、全国で633円から910円値下がりします。平均的な家庭の使用料金は、東京電力では、前の月から800円下がり8023円となるほか、北海道電力は633円下がり8900円、関西電力は910円下がり6933円などとなります。中東情勢をうけ