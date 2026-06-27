◇ナ・リーグパドレス−ドジャース（2026年6月26日サンディエゴ）パドレスの松井裕樹投手（30）が26日（日本時間27日）、本拠でのドジャース戦に6回途中から2番手で登板。2/3回を無失点に抑えた。3−1の6回、先発・ビューラーが1死からパヘスを四球で歩かせると、左打者のフリーマンを迎え、スタメン監督が継投を決断。左腕の松井をマウンドに送り込んだ。フリーマンにあわや柵越えの左翼フェンス直撃の二塁打を浴び二