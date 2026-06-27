アメリカのトランプ大統領は、イランがホルムズ海峡を航行中の船舶に攻撃を行ったとして「停戦違反だ」と批判し、アメリカ中央軍は報復としてイランの軍事施設を攻撃しました。アメリカ・トランプ大統領：昨日、彼らが船を攻撃したことが気に入らない。4機来て、3機を撃墜した。トランプ大統領は26日、SNSでイランがホルムズ海峡で貨物船に対し、少なくとも4機の攻撃ドローンを飛ばし、そのうち1機が貨物船の甲板に当たり、残る3機