メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。平成に流行した細めアーチ眉・太眉・くっきりメリハリ眉は、令和には古く見えてしまいがち。エテュセのアイブロウを使って、平成眉を今っぽい令和眉に直す描き方のポイントを、ビフォーアフター付きでご紹介します。【詳細】他の記事はこちら細めアーチ眉はもう古い流行りで細く眉を整えたまま、今も細めのアーチ眉になっていると、もう古く見えてしまいます。細く整えて生え