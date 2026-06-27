ダイソーで買って愛用していた『ステンレスボウル』に、小さいサイズがあったので飛びつきました！狭いスペースでも使いやすいコンパクトサイズ。なんといっても目盛りが付いているので、計量カップ代わりになって便利なんです！100均とは思えない丈夫さで長く使えるのも嬉しいポイント。ダイソーに通いつめて8年のマニアいちおし商品です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレスボウル価格：￥110（税込）サイズ（