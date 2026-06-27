アウトドアなどに使える帽子を、ちゃんとしたブランドで探すと結構お値段が張るもの。お手頃でもしっかりとした帽子が欲しい…そんな願いを叶えてくれる帽子をダイソーで発見しました！通気性を保てるメッシュ切り替えが付いたつば広タイプの帽子。シルエットも変えられて機能性抜群です！これが500円とは驚きました…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：通気サファリハット価格：￥550（税込）サイズ（約）：頭周り58cm販