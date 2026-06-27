セリアのモバイルグッズコーナーで見つけた「ハードケース 長方形」は、細々したアイテムをすっきり収納できる手のひらサイズのポーチ。モバイルバッテリーとケーブル類を入れてガジェットケースにしたり、ミニサイズコスメを入れてメイク直し用ポーチとしても活躍します。110円の優秀ポーチを実演レビュー♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハードケース 長方形価格：￥110（税込）内寸：縦12×横7×高さ3.5cm材質