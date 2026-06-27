俳優の杉浦太陽が26日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの成長ぶりを報告した。杉浦は25日のブログで、夢空ちゃんが「立とうと頑張ってます」と報告。「立つ時、補助すると、手を離して10秒くらい」と明かし「1人でも、立ちそうなときが、チラホラ」と夢空ちゃんが立ち上がっている様子を明かした。続けて26日には「もっちゅりんユメ」というタイトルでブログを更新し、夢空ちゃんの写真を公開。「可愛すぎやろ