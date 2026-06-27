夏の旅のシーズンを前に、最新の観光情報などを集めたイベント「MRO旅フェスタ」が27日から、金沢で開かれています。県産業展示館2号館で開かれたイベントには、韓国やタイなどアジア圏をはじめ、国の内外から25のブースが出展しています。今年は、30あまりの島々からなる世界自然遺産・小笠原諸島のほか、宿泊や食事、体験を通じて地域の文化に触れる「農泊」のブースが新たにお目見えし、新たな旅の選択肢を発信しています。来場