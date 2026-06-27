日本野球機構(NPB)は27日の公示を発表。広島は同日の阪神戦に先発する床田寛樹投手を登録しました。今季ここまで11試合に先発している床田投手。3勝2敗で防御率2.56としています。今季は阪神と4月3日に一度対戦。初回に森下翔太選手のタイムリーを浴び、以降は持ち直すも、6回に犠牲フライで1点を失ったことで6回2失点という結果で敗戦投手となっていました。同じく本拠地で迎えるマウンドで、リベンジなるか注目です。両チームと