台風７号は高知県の南にあって、近畿地方に接近しています。 台風が近づいてきている和歌山県串本町は、朝から本降りの雨が続いていて、風の影響で雨が様々な方向から吹きつけています。 午前９時半ごろは観光地の橋杭岩も視界が悪くなるほど大粒の雨が降り、すぐに全身が濡れてしまう状況でした。 太平洋は午前１１時ごろから波が少し立ってきました。 台風７号は昼過ぎに和歌山県に最も接近する見込みです。 近畿地方は、夕