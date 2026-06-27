台風７号は昼過ぎに和歌山県に最も接近する見込みです。 近畿地方では、きょう２４時間で降る雨の量はいずれも多いところで、南部で１５０ミリ、中部で１００ミリと予想されています。 徳島県では降り始めから２７日朝までの雨量が多いところで３００ミリ近くになっていて、気象台が土砂災害などに注意を呼びかけています。 （MBS大塚旭記者）「ＪＲ日和佐駅前では、人の姿はほとんど見られません。雨の影響で朝から運休してい