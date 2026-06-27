俳優の野村康太（22）が27日、都内で初のフォトブック「隣の君」（集英社）の発売記念イベントに出席した。デートがコンセプトの一冊。「クールな表情だったり、素で楽しんでいる笑顔をしていたり、いろんな野村康太の要素がつまった一冊。デートしている感覚になっていただけたら」と呼びかけた。撮影は沖縄で行われた。幼少期から「海が好きで奇麗な海を見てみたかった」と憧れていた地。高校の修学旅行で訪れる予定だった