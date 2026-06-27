津田健次郎（55）が27日、東京・新宿ピカデリーで、映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」の公開記念舞台あいさつに出席した。初のアンパンマンシリーズ出演となった津田は「声優を長くやらせてもらっていますが、1度も出たことがなくて、ちょっとしたコンプレックスになってました。コンプレックスが取れました」と話した。戸田恵子、中尾隆聖、山寺宏一らとの共演を振り返り「アフレコ現場すごかったです。聞い