【モデルプレス＝2026/06/27】女優の筧美和子が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。第1子との2ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】第1子出産の32歳女優「可愛すぎる」第1子抱っこする姿◆筧美和子、第1子との2ショット筧は「だっこくん。こちらなーんにもできないけど可愛いからok」とつづり、ストーリーズを投稿。筧の腕の中で小さく握りこぶしを作り、ぐっすりと眠っている様子の第1子との自撮り写真を公開し