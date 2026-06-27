歌手・和田アキ子が２７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に出演した。番組では、サッカーの北中米Ｗ杯で日本代表が１次リーグ第３戦のスウェーデン戦（１△１）で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めたことを伝えた。日本は２９日（日本時間３０日）の決勝Ｔ１回戦（ヒューストン）でブラジルと対戦する。和田は「日本のメンバー強いです