ハイパーカークラスによる熱戦6月13-14日にフランスのサルト・サーキットで行われた、2026年FIA世界耐久選手権（WEC）第3戦『第94回ル・マン24時間レース』決勝。【画像】現地の様子を写真で味わう！【2026ル・マン24時間レース写真展 by Hidenobu Tanaka】全84枚総合優勝はマイク・コンウェイ/小林可夢偉/ニック・デ・フリース組がドライブする、トヨタ・レーシングの7号車『TR010ハイブリッド』であった。第94回ル・マン24時間