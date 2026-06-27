台風8号は温帯低気圧に変わり、陸地から遠ざかっていますが、このあと、台風7号が東日本の太平洋側に接近する見込みです。東海から関東甲信では雨が強まるため、土砂災害に厳重な警戒が必要です。台風7号は紀伊半島の南の海上にあって、夕方から夜にかけて、東日本の太平洋側にかなり接近する見込みです。台風の接近に伴い、東日本の太平洋側では雨が強まり、激しい雨や非常に激しい雨が降る所があるでしょう。28日昼までに予想さ