伊豆急行は終日計画運休静岡･下田市から中継静岡県下田市の伊豆急・下田駅前です。下田市内の雨は午前4時ごろにピークをむかえ、午前7時ごろには止んだ時間帯もありましたが、現在、また雨脚が強くなってきました。【写真を見る】【台風7号】静岡・下田市にレベル4土砂災害危険警報 夕方にかけ非常に激しい雨のおそれ 下田市内全域に避難指示も 伊豆急行は終日計画運休伊豆急行は終日計画運休となっていて、構内