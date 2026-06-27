お笑いコンビ、EXITのりんたろー。（40）が27日、東京・新宿ピカデリーで、映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」の公開記念舞台あいさつに出席した。相方の兼近大樹とともに声優に挑戦し、実生活では2児の父親でもあるりんたろー。は子供たちに人気のアンパンマンに出演できたことを「アンパンマンに助けられっぱなしです。ファミリーとまではいかなくても、遠い親戚くらいにはなれたのかな」と喜んだ。タイトル