台風7号は、27日夕方以降から関東に最も接近する見通しです。土砂災害などに厳重に警戒してください。台風8号や梅雨前線の影響で、27日朝にかけて関東や東海を中心に大雨となり、千葉県君津市では、6月としては観測史上1位となる1時間に55.5ミリの非常に激しい雨が降りました。午前11時半現在、静岡県下田市と千葉県銚子市などでレベル4土砂災害危険警報が発表されています。山口県平生町では、26日からの大雨の影響で、住宅の裏山