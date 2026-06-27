女優土屋太鳳（31）が27日、東京・新宿ピカデリーで、映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」の公開記念舞台あいさつに出席した。ブルーとベージュを基調にしたロングドレスで登壇した土屋。レッサーパンダの旅人パンタンを演じたアフレコを振り返り「すごく難しかったですけど、皆さんの声にパンタンの心を引き出してもらいました」と話した。子供の姿に戻ってしまった役どころで、山寺宏一に「いろんな作品をやっ