暑さがきびしくなる中、熱中症への注意を呼びかける小学生が考えた標語のコンテストの表彰式が、おととい（25日）倉敷市役所で行われました。 【写真を見る】「朝ごはんで暑さに負けない体」 小学生の熱中症対策標語を表彰【岡山】 かわいらしいものから納得させられるものまでさまざまな標語がならびます。標語コンテストは、健康の向上などについて倉敷市と協定を結んでいる大塚製薬が、小学生の時から熱中症予防を考えてもら