気になるガソリン価格と石油備蓄量。資源エネルギー庁によりますと、国の石油備蓄量は今月２３日時点で２０２日分だということです。（推計値の速報） 【写真を見る】最新の日本の石油備蓄量は202日分県内のレギュラーガソリン価格は？ 今後の価格はどうなる？（山形） 内訳は、国家備蓄が１０６日分、民間備蓄９３日分、産油国共同備蓄が３日分、合計で２０２日分となっています。 ■最新のガソリン価格は 資源