＜アイランドリゾート選手権初日◇26日◇スイートグラスGC（ミシガン州）◇6572ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第1ラウンドが終了した。【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！日本勢は3人が出場。年間ポイントランキングで日本勢最上位の20位につけている伊藤二花は5バーディ・3ボギー・1トリプルボギーの「73」で回り、1オーバー・108位タイと出遅れた。同92位の谷田侑里香は3バーディ・1ボギー・2ダ