27日午前、阿賀町五十島の磐越自動車道で大型車と乗用車の事故がありました。この事故で大型車と乗用車に乗っていた合わせた3人がケガをしているということです。この事故のため磐越自動車道は津川ICから安田IC間の上下線で午前11時32分から通行止めになっています。現場は西山トンネルかその近くの対面通行区間です。大型車はトレーラーとの情報です。現在、事故処理が行われていますが、県警高速隊によりますと、通