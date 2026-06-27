プロ野球は27日、台風の接近に伴い、ロッテ―ソフトバンク（ZOZOマリン）、ヤクルト―中日（神宮）、DeNA―巨人（横浜）の3試合の雨天中止が決まった。ヤクルト戦は4試合連続で中止となり、1980年6月29日〜7月3日以来46年ぶりの珍事となった。26日のプロ野球は5試合のうち4試合が雨天中止。プロ野球で1日4試合の試合中止は11年9月21日以来15年ぶり。セ全試合中止は24年8月30日以来だった。