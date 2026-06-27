◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年6月26日サンディエゴ）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に先発。4回に死球を与え、球場が騒然となった。初回は無失点と上々の立ち上がりを見せたが、1−0の2回、先頭・マチャド、シーツと2者連続四球を与えると、1死一、二塁からフランスに逆転3ランを被弾。2ストライクからの3球目、低めのスライダーを左翼スタンドに運ばれ、ガッ