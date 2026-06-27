【モデルプレス＝2026/06/27】日向坂46の四期生・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）より、第12弾先行カットが公開された。【写真】日向坂46四期生、美背中ざっくりドレス姿◆藤嶌果歩、ナチュラルな雰囲気で魅力溢れる今回公開されたカットは、朝の一幕を切り取った“おはようカット”。ナチュラルな雰囲気に包まれた藤嶌の魅力が詰め込まれた1枚である。◆藤嶌果歩、1st写真集決定本作はアメリカ・マ