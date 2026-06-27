【モデルプレス＝2026/06/27】フリーアナウンサーの青木裕子が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、話題となっている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「ボリュームたっぷり」野菜少なめ弁当◆青木裕子、手作りの弁当を披露青木は「野菜が少なくなってしまいました…パスタのお弁当にしようかと思ったら、お米がないと足りないと言われたのでこの感じ」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。黒ゴマ