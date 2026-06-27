俳優で歌手の原田知世さん（58）が2026年6月18日、自身のインスタグラムを更新。「ラベンダー」カラーの衣装ショットを披露した。「ツアーが始まります」原田さんは「7月よりクラシックホールツアーが始まります」と報告。「デビュー当時から現在までのさまざまな曲を選曲しました」と告知していた。インスタグラムに投稿された写真では、「ラベンダー」カラーの衣装で、少しウェーブがかった髪の毛を下ろして微笑んでいた。この投