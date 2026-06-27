6月26日、サッカー北中米W杯のグループリーグF組・最終戦、日本対スウェーデン戦でFWの前田大然（セルティック）が今大会初ゴールとなる先制点を決めた。スウェーデンの堅い守備をかいくぐり、素早いパス回しからの美しいゴールだった。試合は1―1の引き分けに終わったが、日本はF組2位となり3大会連続の決勝トーナメント進出が決定した。＊＊＊【写真を見る】超絶美脚と灼けた素肌…W杯戦士たちの「美人すぎる妻」試合後、