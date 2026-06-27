静岡県内では、台風7号の影響でこの後、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて大雨となる見込みで、下田市と南伊豆町ではレベル4土砂災害危険警報が出ています。台風7号は、27日の昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて静岡県内に最接近する見込みです。一方、台風8号は27日朝に静岡県内に最接近し現在は温帯低気圧に変わっています。予想される24時間降水量は、伊豆で250ミリなどとなっていて、下田市と南伊豆町にはレベル4土砂災害危険警報が