サウジアラビア戦を引き分けで終え、喜ぶカボベルデの選手たち。初出場で決勝トーナメント進出を決めた＝ヒューストン（AP＝共同）カボベルデは得点こそ奪えなかったものの、主導権を握って優位に試合を進めた。好連係が光り、相手の倍以上となる15本のシュートを放った。後半にスルーパスを受けたL・ドゥアルテが絶好機でGKの好守に遭い、終了間際の決定機はダコスタが逸した。サウジアラビアも終盤の好機でシュートがGKの正