粧美堂は6月下旬より、「サンリオキャラクターズ ラメシリーズ」を順次発売します。■2個入りのヘアクリップは全8種類のデザイン同商品は、サンリオのキャラクターのデザインを使用したヘアクリップ、バンスクリップ、チャームがラメ仕様になったアイテムとなります。ヘアクリップは2個入りです。ハローキティ、マイメロディ、チャーミーキティ、シュガーバニーズ、リトルツインスターズ、クロミ、シナモロール、マイスウィートピ