26日から27日朝にかけて県内に最接近した台風7号ですが、県内すべての地域が強風域を抜けました。しかし引き続き強風や落雷、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。台風7号は27日午前11時現在、四国の南の海上を1時間におよそ50キロの速さで北東に進んでいます。種子島・屋久島地方には27日午前4時ごろ、薩摩・大隅地方には27日午前6時ごろ最接近しました。27日、伊仙町では15・7メートル、霧島市牧之原では15・5メ